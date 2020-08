Daylin Curbelo se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciada por Rosa Quijano Pittman, la mujer que le alquila un lujoso departamento en el distrito de Miraflores, y del cual no paga el alquiler hace seis meses.

En un informe emitido por el programa de Magaly Medina, la dueña del inmueble reveló que la cantante le debe la suma total de S/ 25 mil soles, ya que son 1,200 dólares mensuales.

Según la mujer, la cubana no le ha pagado desde el mes marzo, por lo que está endeudada con el banco. Asimismo, cuenta que le ha mandado cartas notariales para que abandone el departamento y le pague el dinero que le adeuda.

“El problema de la gente que quiere ser viva, o sea, quiere vivir gratis, con abogado y demorarse para salir. Mi situación ahorita es muy mala con ella, puesto que no me contesta. La llamo, le he mandado cartas, le escribo y nada, o sea me ignora totalmente. Simplemente quiero que ella salga de mi departamento, yo también necesito ese dinero, yo tengo 3 obligaciones que pagar”, manifestó Quijano.

Sin embargo, por su parte Daylin Curbelo no dudó en defenderse al respecto, señalando que cuando ha querido tratar con la dueña del departamento, no se ha podido.

“Con ella no se puede hablar, no se puede tratar. Estoy al día en el mantenimiento, como todo tiene que ser”, manifestó la salsera.

