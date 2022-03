Luego de ser señalada como una persona que le huye al trabajo, la cubana Dalia Durán salió al frente para aclarar que ahora tiene seis empleos. La expareja de John Kelvin reveló todos los ‘cachuelos’ que le salieron luego de que se mudara a la urbanización Trapiche, en el distrito de Comas.

En entrevista con El Popular, la madre de cuatro niños reveló que este sábado empieza a trabajar como anfitriona en una cebichería y luego se irá a un karaoke en Surco.

“Todo esto los fines de semana. Además soy imagen de tres locales y el próximo miércoles voy a participar en un desfile de modas”, manifestó, orgullosa.

Y aunque demoró en acoplarse al ámbito laboral, la extranjera respondió a las personas que la llaman mantenida.

“Todos en algún momento pasamos una situación difícil y a mí me tocó, eso no quiere decir que me mantenga así”, sostuvo

Dalia Durán también aclaró que nunca rechazó las propuestas laborales que le ofrecieron: ”Soy libre de aceptar lo que se adecúe a mi rutina porque no puedo descuidar a mis bebés”.

Dalia Duran se queda en Comas

De otro lado, la expareja de John Kelvin dijo que ya no volverá a mudarse y que le gusta vivir en Comas. “Nada que ver (de mudarme), estoy bien, además encontré buenos vecinos. Mis hijos ya están yendo a un colegio de la zona”.

