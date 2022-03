“Yo me enteré como a las 5 de la tarde y me dolió tanto”, dijo Christian Domínguez a Mario Irivarren al volver a verlo luego de la llamada que el exchico reality hizo para que Christian hable con Isabel Acevedo. “No, papito (...) te juro que yo me he sentido mal, no te imaginas, como cinco minutos después del programa”, respondió Mario, quien pidió disculpas al cantante: “Yo te quiero pedir perdón por abusar de tu confianza, por exponerte yo a esta situación, sobre todo por dejarme influenciar por estas malas personas. Ahí no lo han puesto, pero por lo bajo todo el mundo decía ‘llámalo, llámalo’”. Por su parte, Christian dijo que Pamela le comentó lo siguiente: “Aquí la persona que tiene la culpa porque te ha expuesto, es Mario”. “Perdón, Pamelita, pero es que los castigos se cumplen”, concluyó Irivarren. Fuente: América Televisión