Dalia Durán se encuentra bastante emocionada tras haber celebrado el último viernes su cumpleaños. Y es que la modelo comentó que lo celebró trabajando para así poder seguir sacando adelante a sus pequeños hijos, fruto de su relación con John Kelvin.

En ese sentido, la ahora influencer cubana no dudó en dejar bastante en claro que no le interesa rehacer su vida amorosa pese a que tiene muchos pretendientes y hasta propuestas de “sugar daddy”.

“No estoy buscando una relación porque tengo muy claro que mi única prioridad es el trabajo. Me saco la mugre para sacar adelante a mis hijos y a mi familia. Sé el tipo de mujer que soy, a dónde voy y no ando en búsqueda de pareja. Eso no pasa por mi cabeza”, comenzó diciendo para Trome.

Por otra parte, Dalia Durán señaló que no pretende tener a su lado a un hombre que la mantenga, pues no quiere que más adelante la humillen y le saquen en cara las cosas, tal cual lo hizo John Kelvin a nivel nacional.

“Hay un montón (de pretendientes), ofrecen de todo, viajes y más cosas, pero doy gracias a Dios porque no me falta trabajo (...) Sería lo más fácil (tener ‘sugar’), estaría echadita en mi cama o viajando por todo el mundo, pero no me gusta la vida fácil. Prefiero trabajar, no quiero que nunca más me vuelvan a humillar o me digan que no sirvo para nada o que no soy nadie”, finalizó diciendo.

