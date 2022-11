De lejitos. Dalia Durán decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, luego de haber recibido innumerables críticas por haberse reunido y celebrado con John Kelvin.

Y es que frente a ello, la conductora Gigi Mitre no dudó en consultarle a la modelo si es que aún tiene sentimiento hacia el cumbiambero. ¿Sigues enamorada de John Kelvin?”, a lo que la modelo fue bastante clara al responder: “No, Gigi, en absoluto, eso no viene al caso. A mí no se me cae la baba por ese hombre hace tiempo”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Dalia Durán reconoció su error y aseguró que no se justificará por haber aceptado la invitación a cenar junto a John Kelvin y sus abogados, luego de haber conciliado por el bienestar de sus pequeños hijos.

“Bueno, el abrazo y cantada, eso salió de él. Cantó un tema que ha compuesto, supuestamente, no…, ‘¿De qué sirvió tanto amor?’, Sí, es un tema que lo hizo estando en prisión, supuestamente dedicado para mí (...) Estuvo de más la cena, creo que fue un exceso, lo reconozco, no tenía por qué haberme sentado a su costado, pero bueno, ya está, ya lo hice”, agregó.

