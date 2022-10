Dalia Durán no se calló nada y se refirió a la decisión que tomó el Poder Judicial de liberar a su aún esposo, John Kelvin, quien fue sentenciado a 21 años de prisión efectiva por el delito de violencia sexual contra la madre de sus pequeños hijos.

Frente a ello, la modelo declaró para “América Hoy” y aprovechó la oportunidad para enviarle un fuerte y claro mensaje a su expareja. “Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”, comenzó diciendo.

Asimismo, la cubana le pidió al cumbiambero que siempre recuerde que fue ella la que permitió que saliera de prisión, cuando hace meses decidió cambiar su versión de su denuncia.

“Cuando yo hice mi cambio de versión... Espero que a él no se le olvide nunca. Lo único que podría decirle es que tenga mucho cuidado de lo que pueda decir él o su abogado, deben ser muy cautelosos”, agregó tajantemente.

Finalmente, pidió al público y a las diferentes figuras de la farándula que no victimicen al cantante, ni tampoco festejen su liberación. “Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo”, concluyó diciendo Dalia.

