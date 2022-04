¡Se encienden las alarmas! Dalia Durán no se quedó callada y arremetió contra Leysi Suárez, quien la tildó de creerse mucho por faltar a un desfile de modas al parecer debido a un “bajo pago”, pese a que ya había quedado con los organizadores del evento.

“No accedió a llegar. Me parece una falta de profesionalismo, de ética, no decir desde que estaba puesta su publicidad, se supone que si apareces en el afiche es que ya tienes un acuerdo económico. A la última hora decir no, te deja mal. Se nota que no eres una persona seria”, dijo la modelo en aquel entonces.

Frente a ello, la aún esposa de John Kelvin hizo caso omiso a las declaraciones de Leysi, pues asegura no tiene afán de pelearse con nadie. “Hablé con el promotor que me contactó, cumplí con dar la explicación a la persona que tenía que dar, quedamos en buenos términos e incluso vamos a seguir trabajando juntos”, explicó.

“No vi lo que dijo, ni tampoco quiero opinar de los comentarios de otras personas. No me interesa lo que digan, pero de diva no tengo absolutamente nada, tengo más barrio que cualquiera y 100% humildad. Yo no me voy a pelear ni hablar de nadie porque no me interesa. Quiero tener una carrera limpia, estoy enfocada en mis proyectos y me tiene sin cuidado lo que digan de mí”, agregó Dalia bastante molesta.

Por otra parte, la cubana confesó que pese a que no se lleva bien con Leysi Suárez, no tendría problema en trabajar con ella. “No tengo ningún inconveniente de trabajar con nadie, me pueden maletear o hablar de mí, pero si a mí me contratan para ir a trabajar con esa persona, si tengo que fajarme al costado de una persona que no me agrada, pues lo haré porque es trabajo”, finalizó.

