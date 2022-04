¿No sabe el significado? Gigi Mitre sorprendió a propios y extraños al revelar en pleno programa EN VIVO lo que para ella significa la palabra “palta” como parte de las diversas jergas peruanas. Y es que decenas de usuarios compararon a la conductora con Stephanie Cayo.

En ese sentido y tras verse en la misma situación, la compañera de Rodrigo González intentó justificar a la actriz peruana por su desconocimiento en temas de jergas, y aprovechó para comentar sobre la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

“Es una película para relajarse, ligerita, entretenida, el guion pudo ser mejor, pero no ligerita, no pretenderé que gane el Oscar”, dijo la presentadora de ‘Amor y Fuego’.

“No critico que no sepa lo que no es palta, lo que es criticable es que eso fue producido. Les voy a ser sincera, yo al menos aprendí lo que es la palta acá en el programa cuando Rodrigo me fastidiaba y me decía ¡Qué palta!... Para mi palteado significaba otra cosa, significaba que uno estaba asustado, para mi palta es un término nuevo”, agregó Gigi.

Frente a ello, el popular ‘Peluchín’ no pudo aguantar la risa y aseguró que el término ‘palta’ ya existe desde hace varios años atrás. “Es un término desde los 80, lo escucho desde que estaba en primaria pues Gigi... No te pases. Pero tú muy jerguera no eres tampoco”, expresó el conductor.

