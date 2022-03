Stephanie Cayo, la actriz peruana de 33 años, fue flanco de burlas en los último días por no saber el significado de la jerga peruana ‘palta’. La menor de las hermana Cayo grabó una promoción de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar” y fue criticada por miles de usuarios en redes sociales.

Según había explicado la recordada actriz de la telenovela “Travesuras del corazón”, en el Perú se le dice ‘palta’ a las personas que están aburridas. “Le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’”, fue su explicación.

Stephanie Cayo usó su cuenta de Instagram para pronunciarse por el bullying que está recibiendo en redes.

“Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio, esto no es nuevo para mi, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo y uno debe mirar hacia adelante”, señaló.

“Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes. Incluso hasta de mi misma”, agregó.

Instagram Stephanie Cayo

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO