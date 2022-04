Dalia Durán vuelve a estar en el centro de la polémica y es que la bailarina Leysi Suárez arremetió duramente contra la cubana, porque esta no habría asistido a un desfile pese a que ya tenía un acuerdo con los organizadores.

“Estuvo toda la prensa. Si bien era la primera vez que ella iba a desfilar con chicas de la televisión que tienen trayectoria, habían emprendedores que fueron con la esperanza de poder tomarle una foto con sus prendas y no accedió a llegar”, declaró Leysi Suárez para El Popular.

En la entrevista, la modelo no pudo evitar ocultar su molestia y criticó la falta de profesionalismo de la expareja de John Kelvin. “Me parece una falta de profesionalismo, de ética, no decir desde que estaba puesta su publicidad, se supone que si apareces en el afiche es que ya tienes un cuerdo económico. A la última hora decir no, te deja mal. Se nota que no eres una persona seria para poder trabajar en ese tipo de espectáculos”, agregó muy indignada.

Por último, Lesly Suárez señaló que ella jamás faltó a un compromiso. “Yo siempre llego a la hora, nunca he quedado mal durante mis más de 15 años trabajando en televisión. Jamás en mi vida me he tirado para atrás después de haber llegado a un acuerdo o a un contrato”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR