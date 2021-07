Tras reponerse lentamente de la violencia física y psicológica de parte de John Kelvin, Dalia Durán compartió este domingo su sentir, mostrándose más sólida emocionalmente y agradecida por las muestras de apoyo.

Dalia Durán agradeció las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo. “Me alegra leerlos y saber que están solidarizándose conmigo, es un nuevo día ,un nuevo comienzo ,gracias a todos por su apoyo y etiquetas en redes”.

La aún esposa de John Kelvin, Dalia Durán, aseguró mantenerse fuerte en su decisión por el bien de sus hijos, luego de que Joh Kelvin recibiera 7 meses de prisión preventiva y fuera trasladado al penal.

“AHORA es momento de avanzar pese a tener el corazón destrozado y no recordar para SANAR ,me concentro en el vivir para brindar estabilidad emocional a mi HOGAR(HIJOS) para que todo este proceso duela menos , tal como me lo indica mi Psicóloga”, acotó.

Dalia Durán también aprovechó para agradecer a su psicóloga. “@julianasequera a quien le agradezco con todo mi corazón, por ser más que una terapeuta y estar ahí cuando desvanezco ,gracias por siempre tener las palabras precisas para guiarme y ahora con mis hijos GRACIAS”.

