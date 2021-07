La expareja de John Kelvin, Dalia Durán, reapareció en las redes sociales con tiernas fotografías y videos junto a sus cuatro hijos.

Tras el terrible episodio de agresión que sufrió de parte de su aun esposo, quien el martes fue trasladado al penal de Lurigancho, donde cumplirá los 7 meses de presión preventiva, Dalia Durán se mostró unida a sus hijos.

“Te amo hijo de mi vida”, escribió Dalia Durán en un video de su hijo mayor.

Foto: captura Dalia Durán

La cubana también publicó un video donde aparece bailando con sus tres hijos menores. “Y le preguntas que si es #Valiente, pero mírala”, se lee en las imágenes.

Recientemente, Dalia Durán agradeció a todas las personas que se solidarizaron con ella en medio de la difícil situación que está viviendo.

Foto: captura Dalia Durán

“Me alegra leerlos y saber que están solidarizándose conmigo, es un nuevo día ,un nuevo comienzo ,gracias a todos por su apoyo y etiquetas en redes .AHORA es momento de avanzar pese a tener el corazón destrozado y no recordar para SANAR ,me concentro en el vivir para brindar estabilidad emocional a mi HOGAR(HIJOS) para que todo este proceso duela menos , tal como me lo indica mi Psicóloga @julianasequera a quien le agradezco con todo mi corazón, por ser más que una terapeuta y estar ahí cuando desvanezco ,gracias por siempre tener las palabras precisas para guiarme y ahora con mis hijos GRACIAS”, señaló la expareja de John Kelvin.

Foto: captura Dalia Durán





La cubana también acudió a Instagram para mostrar su apoyo a Cuba: “Libertad para todos mis compatriotas , fuera el comunismo Fuerza apoyando a mi hermoso país #libertadcuba”, indicó.

Foto: captura Dalia Durán

