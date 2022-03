¿Por qué Dalia Durán no trabaja? Es la pregunta que se hace un sector del público, quienes han visto a la expareja de John Kelvin pidiendo apoyo económico en distintos programas de televisión.

Y es que, desde que el cumbiambero fue encerrado en el penal de Lurigancho por violentarla física y psicológicamente, la cubana recibió ayuda de Andrés Hurtado, quien le ofreció ser modelo de su programa ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’.

Asimismo, Jossety Hurtado y Génnesis Hurtado, asumieron la deuda de más de 40 mil soles que tenía John Kelvin del departamento en San Miguel donde vivía con Dalia y sus hijos. También le pagaron seis meses de alquiler en otro departamento de Magdalena, donde fueron desalojados hace dos semanas.

“¿No pensaste en conseguir un trabajo? ¿en guardar pan para mayo?”, le ha increpado Janet Barboza a Dalia Durán este 15 de marzo.

“Yo si he estado trabajado, incluso estando en canal 5 (con Andrés Hurtado)″, respondió la cuba durante un enlace EN VIVO.

¿En qué trabaja Dalia Durán?

Dalia Durán reveló de dónde saca dinero para sobrevivir y mantener a los cuatro menores hijos que tuvo con John Kelvin.

“Yo trabajo para marcas de clínica de estética, trabajo para salones de belleza como imagen... por eso me pagan, por ir a promocionarlos. Son 2 o 3 veces por semana. Lo lógico es tener un trabajo estable, al menos mensual, y seguir con mis activaciones, mis desfiles, que es lo que siempre hecho. Yo me dedico al rubro de belleza”, comentó en el programa ‘America HOY’.

La expareja de John Kelvin dijo que sí le alcanza para vivir.

“Si, la verdad que sí (me alcanza para vivir), yo no me puedo quejar. Sí me alcanza, cuando estoy trabajando, trabajo todos los días, llego tarde a casa porque me dedico íntegramente a trabajar todo el día”, agregó.

