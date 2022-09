La cubana fue denunciada por sus vecinos de permitir que sus hijos jueguen en las calles sin cuidado alguno y además de no llevar a sus hijos al colegio. Los ‘urracos’ de Magaly Medina consiguieron las pruebas y al intentar abordar a Dalia Duran, solo consiguieron que se moleste.

La cubana fue abordada en la inauguración de su nueva tienda y ella intentó explicar por qué sus hijos salen a jugar a la calle: “Lamentablemente a veces algunos vecinos dejan la puerta abierta y es ahí cuando ellos se salen”, afirmando además que ella a veces los persigue y que eso no grabaron.

Dalia se mostró orgullosa de cómo cuida a sus hijos y afirmó que no se arrepiente de nada: “No haría un mea culpa porque mis hijos están bien cuidados”.

La exesposa de John Kelvin se puso furiosa y les recriminó a los ‘urracos’ que no hablen de su trabajo como madre soltera en lugar de hacerle caso a los vecinos, sin saber que ellos sacaron sus propias pruebas: “En vez de hablar de lo que me saco día a día la mugre por mis hijos y que me estoy llevando todo el cargo de mi casa sola, ahí deberían enfocarse, no en la chismosería que dijo el vecino”.

