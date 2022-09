Todo queda documentado y los reporteros de Magaly Medina lo saben. La ‘urraca’ presentó la carrera de Giuliana Rengifo, que calificó como “construida con escándalos”, demostrando como cada amor que tuvo, la hizo llegar a las portadas de espectáculos.

Comenzó su carrera artística siendo la suplente de Maricarmen Marín y poco tiempo después desapareció del ojo público, casándose a escondidas con un suboficial de la FAP, estando con 8 meses de embarazo y con quien tuvo dos hijas, divorciándose a los 5 años y volviendo a los escenarios y los escándalos con la condición de presentar una canción por cada aparición.

El segundo escándalo fue con el exalcalde de San Miguel, Salvador Herezi, quien confesó que la cumbiambera solo era su amiga, negando querer tener algo con alguien, choteando públicamente a Giuliana para casarse pocos meses después.

Así continuó con sus conquistas, llegando a estar con el ex de Marisol, protagonizando una bronca entre cumbiamberas: “La señora se sintió celosa y habló cosas negativas de mí y eso sí no me gustó, tengo una mala experiencia pero en el tema personal”.

Después vinieron las acusaciones de haber tenido un romance con Alfredo Zambrano y una separación del padre de su última hija, con quien se iba a casar, pidiendo presentar su canción nueva en cada entrevista.

