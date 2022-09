Durante las últimas semanas la cantante Giuliana Rengifo volvió a dar qué hablar por ser ampayada con un Notario casado, siendo la segunda vez se la vincula con un hombre con esa profesión, pero no la primera vez con un abogado.

Antes de ser vinculada por sus propias confesiones con el Notario Alfredo Zambrano, Giuliana Rengifo mantuvo una larga relación de 5 años con un abogado con el que tuvo una hija y hasta tenía planes de matrimonio.

Según confesó en aquella oportunidad, Giuliana Rengifo estuvo separada del abogado Fernando Calderón desde finales de Mayo del 2021 y desde entonces ha dado qué hablar, metiéndose en una guerra sin fin con Magaly Medina, cuyo esposo habría estado coqueteando con la cantante.

Ahora se le acusa ser la causante de una separación, pero ella no habría terminado con su última pareja por temas similares: “Estoy separada desde hace varias semanas. La separación se dio por incompatibilidad de caracteres, no hubo un tema de infidelidad que yo sepa”.

En aquella entrevista que Giuliana le brindó al diario ‘Trome’, afirmó no estar lista para nuevas relaciones, pero ya pasó más de un año y su corazón parece estar listo para cosas nuevas y el ampay de Magaly Medina la delata: “No pienso en tener ningún pretendiente por ahora. No podría decir que le cierro las puertas al amor porque una nunca sabe lo que pueda pasar”.

