Lo que se hereda no se hurta. Al mismo estilo que Samahara Lobatón, Melissa Klug dejó en claro que el día de su boda es más que especial y por ese motivo no escatimará en gastos, afirmando que su boda tendrá más lujo que la de Ethel Pozo.





La ex de Jefferson Farfán no quiso revelar la fecha de su boda, pero afirmó que ya está fijada, pero no será a lo grande en cantidad, ya que solo invitará a familia y amigos cercanos, choteando a Tula, quien esperaba que le digan que le llegará la invitación.

Ricardo Rondón decidió preguntarle si su matrimonio sería “más ficho” que el de Ethel y Pozo, y Melissa Klug sin dudarlo, afirmó que sí, intentando afirmar que no se refiere al dinero, sino a las personas que asistirán, recordando los roches de la boda de la hija de Gisela Valcárcel.

