Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al revelar que se arrepiente del ‘retoquito’ estético que se hizo en el año 2021. Además, contó cuál es su secreto para mantenerse ‘regia’.

A través de Instagram, un usuario le preguntó sobre los cuidados que le daba a su rostro. La ‘blanca de Chucuito’ admitió que no se aplica muchos productos, aunque recordó que se puso botox, pero confesó que estaba muy arrepentida.

“Soy alérgica a las cremas para rostro, no uso ninguna, lo único que me puse una vez hace como un año porque tenía algunas líneas de expresión marcadas en la frente fue botox, pero me arrepentí muchísimo no lo volvería a hacer otra vez”, respondió Melissa Klug.

@melissaklugoficial

La ‘chalaca’ también contó que no se cuida para estar ‘regia’: “No hago dietas, sufro de hipotiroidismo (soy medicada de por vida), no hago ejercicios porque me da flojera, no suelo comer a mis horas”.

De otro lado, Melissa Klug se mostró feliz y agradecida de tener a su familia con salud; asimismo, señaló que hizo un buen trabajo con sus cinco hijos:

“Tener a mi abuela sanita es tenerlo todo para mí. Tengo a mis hijos y a mi familia con salud (eso es una bendición). Tengo un amor bonito que me ama y me tiene muchísima paciencia como yo a él. Estoy orgullosa de cómo mis hijos crecen y en las personas que se están convirtiendo (hice un buen trabajo). Tengo una familia unida y gozo y disfruto de ellos y soy afortunada de tener bueno amigos que hasta el día de hoy los conservo y son mis grandes amig@s”.

@melissaklugoficial

TE PUEDE INTERESAR