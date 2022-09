Melissa Klug admitió que su matrimonio será más ‘ficho’ que el de Ethel Pozo, aunque aseguró que es por los invitados y no por el precio: “Yo no lo hablo por ese lado porque todo estaba muy lindo, la decoración, la torta, sino es que quizás invitó a muchas personas que no debieron estar (...) Yo digo de ‘ficho’ porque glamuroso y todo eso no, sino por las personas que estuvieron ahí”. Según la ‘blanca de Chucuito’, Jesús Barco y ella todavía no se ponen de acuerdo: “Estamos en esa discusión porque yo lo quiero en la playa y él lo quiere en acá, en Lima (...) Yo no lo he dicho (que será ‘ficho’) en lo caro, yo te estoy diciendo que lo mío va a ser un poco más pequeño”. Sin embargo, la ‘chalaca’ admitió que gastará más de 40 mil soles, la cifra que Samahara Lobatón gastó por el primer año de su hija: “Cada uno gasta depende del presupuesto y lo que uno gane y lo que uno quiere invertir, es su día. Yo creo que uno se casa para toda la vida, una sola vez, no es que vas a programar casarte varias veces. Samahara, en este caso, hizo por primera vez a su única hija su primer año y ella gastó lo que deseó. Estamos ahorrando”.