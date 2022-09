Magaly Medina no fue ajena a las recientes afirmaciones de Giuliana Rengifo, quien aseguró que el notario Alfredo Zambrano la buscó cuando ya había retomado su relación con la la ‘Urraca’.

“Estando con la señora (Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma (…) “Me dijo ‘Gracias, me encantaría volver a verte’. Le dije: ‘¿Volver a verme? Estás loco, vete a la… así, simple”, fue lo que declaró a radio Unión y El Popular.

Al respecto, Magaly explotó contra la cumbiambera por “deslizar cosas tan irresponsablemente” con el fin de desestabilizar su matrimonio.

“Luego dice ‘ay están manchando mi honra’. ¿Y cuando manchan la mía? O sea, mi matrimonio, la institución matrimonial, el par de personas felices y casadas que ves, no se merece ningún respeto. ‘Hay que acabar con ese matrimonio, hay que sembrar dudas’. Felizmente esas cosas no pasan en mi matrimonio ” , añadió.

“Cuánto me dure (mi matrimonio) no lo sé, pero por lo menos hasta ahora no tengo dudas”, agregó Magaly, quien consideró que la cantante solo habla cuando tiene una canción que promocionar.

Magaly no quiere saber el pasado de su esposo

Magaly Medina también dijo que le tiene sin cuidado el pasado amoroso de su esposo Alfredo Zambrano, cuando estaba soltero.

“Yo a mi marido no lo juzgo por el pasado, lo juzgaría ahora en estos casi 6 meses de matrimonio, nosotros hemos estado solteros varias veces, y una, super larga (...) Díganme, mujeres decentes del Perú, ( Giuliana) dice eso para qué, qué quiere sembrar, no cuentas en qué contexto, no muestras un chat o una bendita prueba, dejas que la prensa especule”; explotó sobre los comentarios de Giuliana Rengifo.

