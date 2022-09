Giuliana Rengifo quiso dejar en claro que no es “amante” del notario pucallpino Paul Pineda, quien - formalmente - está casado con la fiscal Katherine Tapia, con quien tiene 3 hijos.

La cumbiambera se presentó en ‘Amor y Fuego’ y arremetió contra Magaly Medina, quien advirtió que hoy, 20 de setiembre, sacará la segunda parte del triángulo amoroso que protagonizó Rengifo.

Cansada de que la tilden de ‘la otra’, la cantante se defendió: “Soy madre y una mujer soltera, acá no estamos hablando de santas, pero nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magaly, te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario”.

Para la cumbiambera, Magaly Medina la manda a perseguir porque no supera su esposo, el notario Alfredo Zambrano, haya tenido un amorío con ella.

“Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario , con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón”, sostuvo.

De otro lado, Giuliana dijo que el ampay es “sembrado”, al decir que alguien habría llamado al programa de Magaly para dejarla en evidencia.

