Giuliana Rengifo sacó la artillería pesada tras el ampay que difundió ‘Magaly TV La Firme’ besando apasionadamente al notario pucallpino Paul Pineda. La cumbiambera se presentó en ‘Amor y Fuego’ y presentó supuestas pruebas de que ella no es la amante del abogado casado.

Quien rompió su silencio fue el notario, en conversación telefónica con el programa de Willax TV. Él dijo que está separado de su esposa, la fiscal Katherine Tapia, desde hace 5 meses, con quien tiene 3 menores hijos.

“No tengo una relación formal. El día que lo tenga lo voy a decir, estás en una etapa de conocer a las personas y tratarlas ”, comentó el notario.

Sobre su ampay con Giuliana Rengifo, comentó: “ No hemos hecho daño a nadie y yo la respeto mucho a ella Giuliana como profesional, como mujer, ¿no?”.

¿Cómo conoció el notario a Giuliana Rengifo?

El notario dijo que conoce a Giuliana Rengifo desde hace dos meses y que la ha contratado para que cante en varios eventos sociales.

“Yo estoy separado ya más o menos 5 menes, no vivo con la mamá de mis hijos, yo vivo a parte. Hace dos meses que la conozco a ella (Giuliana) y la contraté y cantó en mi casa. Me gusta la cumbia y si está libre para un show por supuesto, que la contrato, no tengo ningún problema en contratarle, si ella quiere seguir trabajando, yo la puedo contratar cuantas veces yo quiera porque me gusta... sus canciones” , sostuvo.

