Giuliana Rengifo aprovechó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para defenderse y como pruebas y testigos, consiguió las conversaciones del Notario con su esposa y además él brindó una corta entrevista para el programa, donde afirmó que está separado desde hace cuatro meses.

La ‘urraca’ afirmó que el notario Paul Pineda Gavilán fue infiel a su esposa, la fiscal Katherine Tapia, con la cantante Giuliana Rengifo, mostrando las imágenes de los chapes entre el hombre de leyes y la cumbiambera.

Como parte de su programa para este martes, Magaly pretende tener a la “esposa engañada” de Paul Pineda, pero ella conversó antes con el Notario, quien grabó la llamada y la mandó para ‘Amor y Fuego’, dejando en claro que sí habrían estado separados.

Los ‘urracos’ serían insistentes, por ese motivo Katherine Tapia, decidió amenazar con denunciarlos: “Quieren que yo de mi testimonio, que yo he visto la infidelidad de la señora Rengifo contigo, ¿no? Y cosas así, les he cortado, les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando... quiero estar tranquila Paul”.

