El periodista Samuel Suárez se pronunció luego que el programa Magaly TV La firme mostró una serie de pruebas donde se demuestra que la esposa del notario Paul Pineda Gavilán fue quien dio toda la información para ampayar a su marido con la cantante Giuliana Rengifo, a quien acusó de ser la amante.

“¡Ni Judas fue tan traicionero! ¿Ella no era la que estaba en el programa hoy día de Amor y Fuego diciendo ‘no, yo jamás hablaría nada que te perjudique’?”, preguntó ‘Samu’ entre risas. “La fiscal era la verdadera informante de todos los movimientos de su esposo”, señaló.

“Magaly dijo ‘ah, así que me quieren dejar como mentirosa, como que yo patiné, como que no pasa nada acá, lo siento, mamita, ahora te voy a echar con todo y voy a revelar cada pasito porque tú fuiste la verdadera informante’”, expresó el periodista, quien comentó que Katherine Tapia intentó quedar bien con su esposo.

“O sea, esta fiscal dijo ‘acá la hice linda, yo quedo regio con mi marido, como que ay no, contigo no es’, pero por el otro lado le estaba chismeando hasta el calzoncillo que se había puesto, el color y todo”, señaló.

“Ella decía ‘no, esa coj*** de Magaly qué va a salir a echarme, no porque todas esas conversaciones son privadas, yo les doy todos los datitos y jamás van a echarme’. La echaron con todo y hasta las cordenadas daba del aeropuerto”, expresó entre risas.

Asimismo, ‘Samu’ afirmó que la esposa quiso quedar como la víctima y que no se descubra que ella informó todo: “Y le decía al marido ‘me han ofrecido mil dólares por una entrevista, pero yo digna, jamás hablaría en un programa mal de ti’. No, no hablaba mal de ti, le deba pero los detalles exactos de hasta cuando se metió a la casa”.

El periodista felicitó al equipo de investigación de Magaly Medina y admitió que sintió “vergüenza ajena” por los protagonistas de esta historia:

“Gracias más bien al show de la ‘urraca’ por tan deliciosa velada de contenido, ahí no dan puntada sin hijo. Vergüenza ajena con la fiscal, hay que ser bien cara de palo para salir a decir que le ofrecen plata e indignarse, cuando sabía que ella estaba de informante exclusiva”.

