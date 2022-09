Papelito manda y Magaly Medina lo sabe. Luego de haber sido cuestionada en ‘Amor y Fuego’, donde mostraron las pruebas que pasó el Notario Paul Pineda Gavilán, quien fue ampayado besando a Giuliana Rengifo, pese a estar casado, la ‘urraca’ decidió demostrar que ella no especula, leyendo las pruebas que tiene.

La ‘urraca’ comenzó anunciando que tiene horas de grabación con las conversaciones de sus reporteros con la esposa del Notario que besó Giuliana Rengifo y que, según ella, es soltero: “Me vi en la desesperación de escribirle, pues esa mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me permiten comunicarme con ustedes y menos meterme en escándalos, por favor les pido que no me graben, no quisiera tener un problema mayor y estoy segura de que tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta a mi casa”, dejando en claro que sí fue engañada.

En la conversación, la fiscal le pidió a los ‘urracos’ que no revelen la información, pero al ser acusada de mentir o no investigar bien, Magaly sacó las garras: “Cuando se cuestiona la integridad y naturaleza de mi programa y ampays, yo salgo y defiendo, las conversaciones que son horas de horas, si tengo que hacerlo, las saco al aire”.

