Melissa Paredes respondió indirectamente a sus detractores y quiere demostrar que tiene solidez económica para mantener y criar a su hija de 4 años de edad, quien ahora se encuentra bajo custodia de su abuela paterna por decisión judicial.

La modelo había sido cuestionada hace días por presuntamente vender la cuenta de Instagram que antes llevaba el nombre de su hija con Rodrigo Cuba, la cual tenía más de 200 mil seguidores. Ahora dicha cuenta pertenece a una empresa de ropa, pero no se sabe si pertenece a la modelo.

Días después de la polémica, Melissa Paredes decidió promocionar la marca de ropa en sus redes sociales, incluso lanzar promociones a las interesadas.

“Bellezas, este es un diseño de Eretría, solo quedan 12 así que lo voy a poner en promoción para que se lo lleven ya”, dijo, mostrando el vestido y lanzando un beso a sus detractores.

Sin embargo, queda la duda si esa marca es de su propiedad o solo la promociona para evitar cuestionamientos por presuntamente vender la cuenta de Instagram de su pequeña.

¿Qué dijo Melissa Paredes y por qué Samuel Suárez la cuestionó?

“Tengo una empresa propia. Una empresa, hace tiempo, de ropa y accesorios”, dijo la ex del ‘Gato’ Cuba para defenderse ante las críticas, respuesta que fue cuestionada por el periodista Samuel Suárez.

“Yo primera vez me entero (que) Melissa tenía una tienda de ropa llamada Eretria. Y que la empresa esta era tan exitosa que tenía más de 200 mil seguidores y que Melissa había contratado como imagen de su empresa a Magdyel Ugaz y Cielo Torres”, dijo ‘Samu’ en Instarándula.

Consideró que Melissa “inventaba sus empresas para salir del paso”: “Me pregunto por qué en dicha página no hay una foto suya y no la promociona en sus redes nunca”, agregó.

