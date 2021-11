Las habladurías acerca de la vida de Chyno Miranda siguen surgiendo en las plataformas digitales. Su alejamiento de las redes, de la música y de la vida pública, desde hace un mes, ha generado dudas sobre su verdadero paradero. Ante esto, su ex pareja Natasha Araos decidió aclarar estos rumores en su cuenta de Instagram.

“¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?”, le preguntaron a la modelo en una serie de preguntas y respuestas que inició la venezolana con sus seguidores.

Ella no tuvo problemas en elegir esa pregunta, publicarla y contestarla con la verdad para que la gente sepa de una vez qué ocurre con el intérprete de “Andas en mi cabeza”.

“¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, manifestó Araos a través de un vídeo.

Como se recuerda, hace un poco más de un mes la pareja anunció a través de un video en las redes sociales que estaban separados. Sin embargo, parece que todavía siguen en comunicación.

