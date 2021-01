El periodista deportivo Daniel Kanashiro quedó desfigurado tras sufrir un terrible accidente cuando usaba un scooter eléctrico por las calles de Lince. Según narró en su cuenta de Twitter, el hecho ocurrió el último sábado 16 de enero del 2021.

Lo que más llama la atención es que el periodista no recuerda cómo se produjo el accidente, solo cuando despertó en la clínica.

“El sábado compré un scooter eléctrico para movilizarme sin mayores inconvenientes con esto de las restricciones vehiculares, sobre todo para ver los domingos a mis hijos. Una vez comprado lo comencé a probar dando vueltas por las calles de mi casa y por el parque Castilla de Lince. Todo iba bien, el aparato llega hasta 20 kph. De un momento a otro despierto en la clínica Sanna de San Borja, estamos hablando del mismo día sábado 16″, inicia en sus publicaciones.

Luego, publicó una fotografía de cómo quedó su rostro: con múltiples fracturas y golpes. Indicó que, cuando baje la inflamación, podría requerir cirugías.

“¿Que pasó? No lo sé, porque no lo tengo registrado en mi mente, pero tengo la cara literalmente destrozada, con múltiples fracturas y golpes. Afortunadamente no tengo comprometido los órganos de la cara pero una vez que baje toda la inflamación van a ver si necesito operaciones”, agregó.

Ese día quedé así...crudo y real para que vean que no es joda. Y eso que ahí ya me habían lavado toda la sangre que tenía en la cara, la ropa y el cuerpo. pic.twitter.com/Kh46GAv5MY — Daniel Kanashiro 🎙️ (@danykanashiro) January 20, 2021

“El doctor me dijo que de milagro no tengo algo grave. En esta época de pandemia y emergencia sanitaria no nos podemos dar el lujo de no reducir los riesgos por comodidad. Antes de llegar acá pase por dos clínicas donde no me atendieron, no por qué no les da la gana sino que están sobrepasados”, escribió el periodista.

Finalmente, indicó que debe bajar la inflamación de su rostro “y curar las heridas que siguen abiertas”.

