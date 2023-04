Daniel Lazo sorprendió a propios y extraños al volver a reaparecer en televisión nacional en el programa “Duelo de Campeones”, donde llegó para retar a otro participante y así poder sacarlo de su asiento. Y aunque no logró su cometido, el artista fue fuertemente criticado en las redes sociales por su ahora nivel en el canto.

A través de Twitter, varios cibernautas recordaron el hecho que el ganador de la primera temporada de “La Voz Perú” fuera denunciado por agresión por parte de su esposa embarazada en aquel entonces. “El no estaba denunciado por violencia doméstica?”, consultó un seguidor.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que ese no fue el único comentario negativo hacia Daniel Lazo, sino que otros reconocieron que su presentación no fue con el talento que manejaba hace algunos años atrás. “Quiero pensar que no ganó porque ya tiene su agenda de presentaciones a nivel nacional”, “Se nota que ya no canta bien”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, un usuario no pasó por desapercibido el rostro de la cantante salsera Daniel Darcourt al ver la presentación de Daniel Lazo en ‘Duelo de Campeones’. “Me dio gusto volver a ver a Daniel Lazo en el escenario de #DueloDeCampeones pero del ganador de la primera y exitosa temporada de La Voz Perú queda muy poco. La cara de Daniela Darcourt al escucharlo me representa. ¿Qué opinan de su presentación?”, escribió el internauta.

