Celebra a lo grande y con lanzamiento de nueva canción. El reconocido músico y cantante de cumbia Donnie Yaipén se prepara para festejar junto a toda su orquesta, en el mes de julio, su tercer aniversario como solista y lo hará con dos espectaculares conciertos en Chiclayo y Lima.

Estas fiestas llegan además con un estreno muy especial, su nuevo tema “Ojalá” una romántica cumbia que ya está disponible en todas las plataformas musicales y el videoclip en su canal de YouTube.

El restaurante “La cocina de Rosita Premium”, en Chiclayo, su tierra natal, será el escenario para la primera gran celebración. La fecha, el sábado 4 de julio, que coincide con el “Día del amigo” motivo suficiente para festejar además la amistad.

En Lima la fiesta será a lo grande con “Cumbia en el Teatro”, en el Teatro Plaza Norte, el sábado 11 de julio. “Hace tres años empecé a forjar un camino nuevo en mi carrera musical, formando un gran equipo humano y llevando una responsabilidad enorme con el apellido”.

“Todo ha sido gratificante y hemos logrado cosas que no imaginaba podían pasar en tan corto tiempo. La lucha constante, la disciplina y el amor por la música convirtió este proyecto soñado en algo real sin inversión, sin padrinos, sin aliados y sin nadie que confíe en ti. Solo mi familia. Gracias a Dios y a mi público querido que siempre está ahí escuchando mi música”, precisa Donnie muy emocionado.

Sobre su nuevo tema “Ojalá” el músico confesó que lo escribió cuando tenía 14 años y que inicialmente la hizo en balada. “Se la hice escuchar a mi papá (Javier Yaipén) y le gustó mucho. Al año siguiente “Hermanos Yaipén” la grabó en cumbia, haciéndose conocida por el norte y sur del país. Eso sucedió hace más de 20 años, la he vuelto a grabar y es como si se abrieran muchos recuerdos”.

Prepárense para los dos espectaculares conciertos. Las entradas para el show de Chiclayo ya están a la venta en el restaurante “La cocina de Rosita Premium” y reservas al número 906 030 079, en tanto las entradas para el Teatro Plaza Norte estarán a la venta desde este jueves 4 de junio a través de la página de Teleticket.