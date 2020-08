A través de su cuenta de Twitter, el congresista Daniel Urresti le envió un mensaje a Beto Ortiz, quien se contagió del Coronavirus. Razón por la cual el padre de la Patria dejó a un lado los enfrentamientos que tuvo con él en su programa para desearle que se recupere y salga adelante, pues tiene mucho por dar.

“Este es un mensaje para Beto Ortiz. Mi estimado en estos momentos tan difíciles que te está tocando vivir no quiero dirigirme a ti como el ministro que tuvo una alta aprobación en el Perú, ni como el congresista que logró una alta votación en las ultimas elecciones. Quiero quitarle todo el tinte político a este mensaje”, dijo en un inicio.

Asimismo, el parlamentario dijo que se dirigía a él como el “capitán Arturo”. “Esta chapa de combate la tuve durante los años 80 cuando combatí al terrorismo y que lo llevo en el corazón. A ti te hablo, en esta guerra contra el Coronavirus estamos juntos y tú estás en esta guerra. Y tú eres un soldado que debes cumplir una misión, que es vencer al maldito virus y sobrevivir”, añadió.

SE OLVIDA DE LAS PULLAS

En otro momento de su mensaje, Urresti recordó los enfrentamientos que ambos han tenido cuando lo entrevistaba en TV. “Tu y yo nos hemos dicho de todo. Yo no he dejado de recordarte el pollo a la brasa, el asunto de los menores de edad, y tú hasta trajiste al hijo del señor Bustíos tratando de hacerlo llorar en cámara para perjudicar mi candidatura. Te acuerdas, pero eso lo dejo en el olvido. Deseo que te recuperes, no se que tan buen corazón tienes porque no te conozco tan bien como te conocía Alan García, pero se que aun tienes mucho por dar. El capitán Arturo te lo ordena, resiste soldado Beto”, acotó.