Daniela Álvarez, la reina de belleza, quien representó a Colombia en Miss Universo en el año 2012, compartió con sus seguidores una fotografía de su tercer día de recuperación luego de que le amputaran el pie izquierdo.

Como se recuerda, ella contó que inicialmente fue al hospital “por una operación que supuestamente iba a ser sencilla”. "Me iban a retirar una masita muy pequeña (...) que tenía en mi abdomen”.

En el tercer día de recuperación, la joven se mostró sonriente y en compañía de su padre y de su hermano.

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía... Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes quienes pese a presentar problemas oncológicos continuaron en la lucha”, escribió en su cuenta de Instagram.

La modelo tuvo que superar la isquemia, razón por la cual se le amputó la pierna.

“Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, añadió.