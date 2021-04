La hermana de la expanelista de espectáculos y periodista Daniela Cilloniz, Annia Cilloniz, vivió momentos de terror cuando un hombre sumamente molesto le terminó destrozando todo su auto.

Ocurrió luego de que ella le chocara por atrás, pero sin intención, pues según cuenta ella, un joven no le quería dar pese, lo que provocó el accidente.

Sin embargo, el hombre del auto afectado habría reaccionado de la peor manera y al asustarse ella y no bajar las lunas por miedo, el sujeto terminó rompiéndole el espejo y pateando varias partes de la unidad como se puede ver.

A través de Instagram, la hermana de Daniela Cilloniz contó lo ocurrido entre lágrimas y temblando de miedo. “Estaba llegando en Matellini y un pata no me quería dar pase y cuando he entrado, le he chocado por atrás y ha bajando y a empezado a reventar la camioneta por todos lados. Me ha dado miedo bajarme y eran cuatro tipos que golpeaban todo”.

Tras lo ocurrido, Daniela Cilloniz usó las redes para denunciar lo ocurrido y le prometió a su hermano que pronto encontrarían al responsable.

Las imágenes han sido compartidas por varios personas de la farándula.

