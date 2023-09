Daniela Darcourt se encuentra nominada por primera vez a los Latin Grammy 2023. Y es nque esta vez, la salsera confesó complicados pasajes de su vida privada en una entrevista para “Día D”, donde habló de las constantes críticas que ha recibido respecto a su físico y hasta incluso sobre su entorno social.

“El barrio es un sentimiento que me representa como victoriana, como mujer luchona, como esta típica mujer que alguna vez dicen o llaman hasta ‘machona’. Que según ellos creen que es un insulto, pero la verdad que no”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la conversación se tornó distinta cuando la artista nacional contó una mala experiencia que tuvo a raíz de su amistad con el fallecido Ricky Tosso.

“ Mira una de las cosas que sí me ha molestado, que si me ha tocado muy adentro, fue que me hayan dicho prostituta. Una vez llegó Ricky Tosso a dejarme a la puerta de mi casa por un campeonato de improvisación en el teatro y la gente pensaba que yo tenía un ‘Sugar Daddy’, yo tenía en ese entonces 17 años”, enfatizó.

