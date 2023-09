Samahara Lobatón no se quedó callada y fue consultada por las últimas declaraciones que dio Melissa Klug sobre Bryan Torres, dejando entrever que “no serían muy compatible porque vienen de otro mundo”. Y es que la chalaca señaló que no veía con buenos ojos que el amigo de Jefferson Farfán trabaje de noche con su agrupación.

En ese sentido, la joven influencer no dudó en salir al frente para defender a su ahora novio y comentó que, pese a que trabaja de día, a ella también le gusta la fiesta.

“Creo que no somos muy distintos, solo que mi trabajo es de día y su trabajo es de noche. Es un chico de la noche, pero yo lo entiendo, lo he acompañado, yo soy juergueraza, a mí me gusta”, comenzó diciendo.

Recordemos que en su última aparición en ‘América Hoy’, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que su hija Samahara sigue siendo una “mocosa”, y que tiene que hacerse cargo de sus acciones.

“Eso es parte de la vida y es parte del crecimiento, a las finales son las decisiones que uno toma. Es su vida, ella ya está por cumplir los 22 años, que para mí sigue siendo una mocosa, tiene que equivocarse y aprender de sus errores”, dijo la pareja de Jesús Barco.

