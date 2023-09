Samahara Lobatón estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas negativas declaraciones que dio Melissa Klug sobre su pareja Bryan Torres.

Y es que la joven influencer dejó bastante en claro que su madre ya no puede meterse en su vida, desde que ella tomó la decisión de mudarse de su casa. “Soy una adulta, ya no vivo en su casa, ella ya no me mantiene, cada quien tiene su vida”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Christian Domínguez no dudó en intervenir y llamarle la atención a Samahara por no saber cómo respetar a su madre y más aún en televisión nacional.

“Creo que nadie puede debatir... Los padres tienen derecho a decirnos lo que les da gana y nosotros como hijos tenemos que quedarnos callados, esa es nuestra obligación. Así no estemos de acuerdo Samaharita, así nos digan la vela verde en televisión, te quedas callado, así sea lo que sea”, expresó el cumbiambero.

