Samahara Lobatón reveló en ‘América Hoy’, que le tiene un gran cariño a Jefferson Farfán, pese a los problemas que tiene con su madre Melissa Klug. La influencer dijo que adora al futbolista porque convivió muchos años con él. “Yo lo adoro, él sabe que lo adoro. Cómo no puedo querer a alguien con el cual yo compartí 13 años de mi vida, pero es su problema de ellos dos. Mi mamá habla todos los días con Youna y youna y yo no nos hablamos para nada. Los problemas que ellos tengan nunca me he metido, siempre he sido tercera”, expresó. (Fuente: América TV)