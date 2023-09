Sofía Franco sorprendió a propios y extraños al referirse al nuevo emprendimiento de ropa que ha lanzado Silvia Cornejo. Y es que la conductora no tuvo los mejores comentarios sobre dicha empresa y hasta puso en tela de juicio la calidad de la ropa que utiliza la modelo para las prendas que ofrece de manera online.

“La felicito, imagínate, toda mujer quiere emprender. Pero como no se fue a Miami, ahora lo está haciendo aquí y ahora está más ubicada porque se le ve en las peluquerías, dando vueltas”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘América Hoy’.

En ese sentido, lo que más llamó la atención fue que Sofía Franco también rechazó comprar algunas prendas del nuevo de Silvia porque por envío online “se puede llevar un mal gusto”.

“No, la verdad que no compraría, no he visto su calidad. Debería descontarme por el maltrato, pero bueno, vamos a olvidarnos. La verdad que yo no compro online porque es como que te llega lo que tú no escogiste. Preferiría verlo personalmente porque uno no sabe, a veces por negocio uno usa telitas más baratas” , agregó la expareja de Álvaro Paz de la Barra.

