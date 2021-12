La salsera Daniela Darcourt encendió la red social de Instagram con la publicación de una sexy fotografía echada sobre una cama.

Daniela Darcourt compartió la foto con una descripción que la muestra como una mujer empoderada.

“La mujer en la que me estoy convirtiendo me viene costando mucho… personas, relaciones, espacios, momentos y cosas materiales. Pero me elijo, me elijo por sobre todas las cosas…”, escribió Daniela Darcourt.

Seguidamente escribió: “Definitivamente no hay nada más hermoso que una mujer que brilla desde la profundidad de sus penas”.

Yahaira Plasencia pide a Daniela Darcourt como refuerzo

Las salseras podrían estar juntas en la gala del primer sábado de diciembre, debido a que Yahaira Plasencia cayó en sentencia y necesitará un refuerzo para no ser eliminada.

La expareja de Jefferson Farfán, no descartó pedir el apoyo de Daniela Darcourt y recordó que ya habían estado juntas antes en un programa de ‘Esto es Guerra’.

VIDEOS RECOMENDADOS

Lesly Castillo y sus hijas protagonizan hermosa sesión de fotos por Navidad

Lesly Castillo - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR