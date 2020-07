Daniela Darcourt explotó. La salsera está cansada de las comparaciones con Yahaira Plasencia, quien está sobresaliendo en el plano internacional gracias al trabajo con Sergio George.

Darcourt estaba siendo entrevistada por Laura Borlini en el programa “En Exclusiva” cuando hizo un alto para mandar un contundente mensaje al público y a la prensa.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona con la cual no tengo nada que ver, no tengo ningún tipo de amistad, ni ningún tipo enemistad con la señorita Yahaira Plasencia. Les pido a todos que ya paren con esto”; dijo, dejando mudos a todos en el set.

“Entiendo que es su trabajo, pero les pido de corazón que por favor. Imagino que para ella también debe ser incómodo de que solo le pregunten que si yo dije algo o si yo hago. Así como ella esta afuera haciendo su trabajo, yo también estoy haciendo mi trabajo. ¡Basta ya!”

Por su parte, Tito Nieves confirmó que Sergio George se alejó de él por sus recientes comentarios en el programa “Magaly TV La Firme”. Sin embargo aclaró que nunca se refirió a Yahaira Plasencia.

“Nunca mencioné nada, me acusaron porque me reí de algo”, sostuvo.

Las declaraciones de Daniela:

Daniela Darcourt habla sobre alejamiento de Sergio George (Panamericana TV) - ojo





"