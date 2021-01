Daniela Darcourt sorprendió a todos sus seguidores al interpretar el tema You know I’m no good’ de Amy Winehouse. La salsera también expresó sus ganas de volver a los escenarios y reencontrarse con su público.

Mediante sus redes sociales, la interprete de “Probablemente” escribió un reflexivo mensaje, mismo que acompaño con un video en donde se le aprecia cantando el popular tema de la cantante británica.

“You know I’m no good. Últimamente siento que mis ganas por volver al escenario, con mi público, como siempre, crecen aún más”, se lee en el post de Darcourt.

“Hoy, limpiando mi casa estaba escuchando a la GRANDIOSA ‘Amy Winehouse’ y me dije: ¿Por qué no? Y aquí está, se los dejo para que lo disfruten tanto como yo lo hice al grabarla para ustedes... Y a ti, ¿cual es la canción que más te hace feliz y quisieras corear y bailar de nuevo? Cuéntame”, concluyó.

Cabe recordar que hace unos días, Daniela Darcourt confesó que no tendría inconvenientes en convertirse en madre soltera en el futuro.

