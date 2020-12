Daniela Darcourt se animó a contestas algunas preguntas sobre el balance que ha hecho en este año respecto a su vida personal y laboral.

“Fue muy complicado, por la pandemia tenía un plan de trabajo establecido, pues iba a lanzar mi álbum, pero las cosas pasan por algo y el tiempo de Dios es perfecto. Este año mi abuelito falleció a causa del coronavirus, pero también me trajo cosas buenas”, comenzó contando.

Asimismo, la salsera confirmó que gracias a su trabajo pudo comprarse su departamento fuera de su barrio de La Victoria.

“Gracias a mi trabajo logré comprarme mi departamento, queda muy cerca a la casa de mi mamá, a 15 minutos, pues no quería alejarme de mi barrio. No soy de las que se van a ‘pituquear’, no me gusta eso. En algún momento tendré algunas comodidades, pero nunca dejaré de visitar mis calles”, confirmó.

