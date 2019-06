Productor arremete contra Daniela Darcourt: "no entiendo cómo pudo cambiar de un extremo a otro"

El reconocido productor cubano Juan Ballestero dejó del lado las composiciones para hablar sobre lo que se ve en televisión de Daniela Darcourt y los problemas de supuesta soberbia que ha mostrado ante sus seguidores.

Ante esto, el productor musical sostuvo que conoció a la salsera cuando trabaja en 'Son tentación', asegurando que en ese momento, la joven cantante era muy humilde; sin embargo, ya no pensaría igual luego de ver los titulares hablando de Yahaira Plasencia y Sergio George. Además de revelar que le ha escrito en varias oportunidades y esta le ha dejado en visto.

"Yo la conocí en el casino, hice su disco 'Auténtica' con Son Tentación, luego de ser famosa cinco o seis meses después, llegué a Perú, le escribí y me deja en visto, no sé si el teléfono es de ella, tampoco me responde en Facebook. No puedo entender cómo una persona puede cambiar de un extremo a otro", comentó para nuestra redacción.

"He tenido cero comunicación con ella, ha estado adelante o detrás de mí en las discotecas pero no he conversado con ella", agregó. Pero también aclaró que él no la descubrió, pero sí ha trabajado con Daniela Darcourt en varias oportunidades. "No es que lo descubrí, fue casual, pero porque yo estaba trabajando en Son Tentación", sostuvo.

"Nadie, ni John Lennon se planteó ser una leyenda. Uno se plantea como voy a trabar duro, voy a disciplinarme, voy a tener constancia y ojalá llegué al corazón de la gente con mis canciones. Tú no puedes decir que vas a ser una leyenda, porque eso no lo toca nadie, eso no está ni en tus posibilidades", sentenció Juan Ballestero sobre Daniela Darcourt.