La talentosa cantante salsera Daniela Darcourt se mostró emocionada con su próximo viaje a España donde participará de los Latín Grammy 2023. La salsera es una de las representantes peruanas que estará presente en esta gala en la categoría ‘Mejor Álbum de Salsa’, ella visitó la cabina de Radiomar: salsa de hoy, salsa de siempre, donde se comprometió brindar un show totalmente gratuito para todo su publico.

“Vamos por el triunfo, ojalá se nos pueda dar porque no solo sería mío, sino de todo el Perú, de todos, familia. No sé cómo, pero me gestionan el permiso para cantar en la Plaza Mayor completamente gratis, para toda la gente y celebrar todos juntos. Que asista todo el mundo”. Aseguró la cantante.

Daniela Darcourt fue nominada en este edición por la realización de su álbum ‘Catarsis’, el cual le ha servido para posicionar su talento y al Perú como uno de los posibles candidatos a obtener este importante reconocimiento. Durante la mañana del último jueves y antes de viajar, la salsera se despidió de su publico salsero mediante la señal radial de Radiomar: salsa de hoy, salsa de siempre, donde agradeció desde ya el apoyo de todo el pueblo peruano.

Cabe mencionar que, Daniela Darcourt, competirá con grandes colegas como Luis Figueroa y su álbum ‘Voy a ti’, Willy García con ‘Cambios’, Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con ‘Niche Sinfónico’, Plena79 Salsa Orchestra con Alain Pérez y Jeremy Bosch con ‘Tierra y Libertad’ y Gilberto Santa Rosa con ‘Debut y segunda tanda (Deluxe)’. Conoceremos al ganador el próximo jueves 16 de noviembre en la gala central de los Latin Grammy 2023.

Finalmente, Darcourt confirmó su participación en el evento “Divas de la salsa” junto a Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco y Suu Rabanal este sábado 16 de diciembre en Scencia de La Molina. Venta de entradas a través de la plataforma de Teleticket