Daniela Darcourt vivió un emotivo momento esta noche en “La Voz” durante la batalla protagonizada por Alexis y Thony, integrantes del equipo de Eva Ayllón.

El momento se dio tras la presentación de los cantantes y en él se vio a Darcourt con lágrimas en los ojos. “Yo soy muy sentimental, creo que he sido la más llorona de la competencia, eso no se vale, pero es real”, comentó.

La salsera explicó que las canciones que interpretaron los participantes marcaron momentos importantes de su vida. “La canción de Alexis tuvo que ver en mis procesos de enamoramiento. La has hecho tan tuya, como hace mucho no la escucho, tan real... Luego llegó el momento de Thony (¿Cómo es él?) y esa canción me hace acordar mucho a mi abuelo”, señaló.

“Yo siempre digo que la única persona de la que yo me he enamorado es de mi abuelo. Hace 14 años creo yo que no conozco el amor de verdad y me has arrancado el corazón del pecho porque he imaginado que me la estaba cantando mi abuelo”, comentó Darcourt al explicar sus lágrimas.

Finalmente, la salsera agradeció a los participantes por la batalla. “Más allá de lo técnico, me han puesto al descubierto y eso dice mucho de la calidad del artista”, sentenció.

