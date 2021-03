Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores que se viene recuperando de su lesión en la espalda.

Mediante su cuenta de Instagram, la salsera reveló que se encuentra asistiendo a terapia y rehabilitación para superar el dolor que le aqueja.

“Muchos me preguntan por el tema de mi espalda así que les cuento que me fui a terapia. Aún tengo unas cuantas más pero estoy sumamente bien. Me hicieron todos los ajustes y estoy super mejor”, fue el mensaje de Darcourt.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @danieladarcourtoficial)

De inmediato, la publicación se lleno de likes y de comentarios positivos de sus seguidores.

Cabe indicar que hace unos días, Daniela Darcourt, anunció que está próxima a lanzar su nueva canción “Ven y dime”, la artista realizará una nueva colaboración musical, pero esta vez junto al “Mudo” Rodríguez.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt reflexiona sobre la convivencia: “Es una experiencia muy complicada”

Daniela Darcourt reflexiona sobre la convivencia: “Es una experiencia muy complicada” | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR