La cantante Daniela Darcourt reveló que ya decidió por quién votará en las próximas elecciones generales 2021. Aunque decidió no compartir el nombre del candidato, aprovechó para pedir a los jóvenes que piensen bien su voto.

“No me voy a meter en la política porque sé que es un tema súper sensible y delicado, aparte porque no me gusta para nada, en absoluto”, fueron las primeras palabras de la intérprete de “Señor Mentira”.

En ese sentido, Daniela Darcourt invitó a sus seguidores a que se informen para que luego no se anden lamentando por los funcionarios públicos del país.

“Sí sé por quién voy a votar y le quiero decir a todos los jóvenes es que voten a conciencia porque después no quiero que se estén lamentando”, señaló Daniela Darcourt.

La cantante también envió un contundente mensaje: “Amig@: INFÓRMATE ANTES, te lo suplico”.

TE PUEDE INTERESAR