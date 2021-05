La cantante Daniela Darcourt volvió a protagonizar un emotivo episodio en su cuenta de Instagram. Esta vez lloró desconsoladamente minutos antes del estreno de su nueva canción “Te equivocaste conmigo”.

“Aquí en mi país y en el mundo entero los artistas son seres humanos y tienen derecho a sentir como ellos quieran”, señaló Daniela Darcourt en el video publicado por Instarándula.

“No he visto el video, no lo he visto porque era algo que le pedí a mi equipo, no verlo hasta el final porque sé que me voy a emocionar más de lo que ya lo estoy”, agregó.

Sobre la canción, Daniela Darcourt aseguró que no fue un proceso fácil: “Faltan siete minutos para el estreno oficial de esta canción que ha sido un dolor de cabeza pero un gran descubrimiento en lo personal”.

De otro lado, la cantante pidió a sus seguidores que entiendan que un artista también tiene sentimientos y la puede pasar mal.

“A partir de ahora, y eso es algo que tengo como meta, de que el hecho de llorar en una red social no quiere decir que uno lo haga por pena, por 5 minutos de fama, no. El artista lo hace porque siente, porque tiene problemas, porque extraña muchísimo a alguien, porque necesita mucho a alguien, porque se estresa con el trabajo y creo que lo digo y así va a ser siempre”.

En ese sentido, Daniela Darcourt afirmó que no ocultará sus tristezas en las redes sociales: “Quiero empezar a decirles que el artista es un ser humano y si nadie lo hace, pues quiero ser yo quien lo haga, que empiece a normalizar”.

