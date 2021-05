Tras una larga etapa de silencio musical Daniela Darcourt reaparece de la mano de dos grandes de la industria musical, Tony Succar y el compositor Jorge Luis Piloto.

“Te equivocaste conmigo” es el tema con el que la cantante inicia una etapa de proyección internacional, con la que quiere dejar atrás una página en su historia en la que su inexperiencia y malos managers hicieron peligrar su carrera.

“Todo lo que sucedió ha hecho que aprenda y que sea dueña de mi propia vida, porque perderse en el camino no es nada bonito, dejar que tu alma, tu corazón, todo de ti le pertenezca a otra persona, sin quererlo, es muy triste. No puedo culpar solamente a las personas que transitaron por mi vida, sino yo también tengo dosis de culpa por el hecho de no haber sabido comunicar muchas cosas, por haber tenido miedo”, revela a OJO.

Pero hasta de las malas experiencias se aprende, y Daniela, con grandes proyectos por delante, sabe lo que ya no debe hacer.

“No me culpo ni me autoflagelo, en ese entonces tenía 22 años solamente, vivía el sueño y quería trabajar, quería estar con la gente, y no me enfoqué en cosas que también eran importantes como lo que uno firma y se compromete. No odio a nadie, si me tengo que cruzar con ellos les invitaré una chela y les diré: ‘gracias por haberme hecho m... y dejarme en el piso y hacer de mí lo que soy ahora. Celebren conmigo el hecho de estar viva’”.

“Tony Succar me permitió aportar en el tema y ser parte del proceso creativo en la letra, el coro, las guías, que se las propuse al maestro Piloto”.

VIDEO RECOMENDADO

Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

TE PUEDE INTERESAR