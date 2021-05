Durante una entrevista con “Magaly TV La firme”, Karla Tarazona defendió el trabajo de su suegro, el médico veterinario Manolo Fernández, quien había trabajado en la “vacuna peruana” contra el COVID-19 en el laboratorio Farvet.

“Mal informan mucho a la gente porque déjame decirte que el laboratorio de mi suegro es uno de los más completos que puede existir a nivel mundial”, señaló Karla Tarazona sobre el trabajo de Manolo Fernández.

Por su parte, su esposo, Rafael Fernández, afirmó que el laboratorio de su padre es de los 10 primeros en biotecnología del mundo. “Internamente sabemos muchas cosas que no las podemos hablar y yo reniego de cólera porque digo ‘cómo es posible, mucha gente en el país se está muriendo por las puras’”, comentó la conductora.

“Las personas que llevamos el dolor de haber perdido un familiar como yo hace unos días, sentimos más estas situación de tanta gente que se está muriendo y ver cómo se escapa de las manos la posibilidad de ayudar a tanta gente en nuestro país y simplemente, por conveniencias, por beneficios propios, no se está abriendo las puertas a que Perú tenga su propia vacuna”, dijo Karla Tarazona.

Asimismo, la conductora lamentó los comentarios contra su suegro y pidió al público que investiguen su trabajo: “La gente no sabe mucho, la gente menosprecia a su papá, al doctor Manolo Fernández, porque dicen “es un veterinario”, pero la gente no ha investigado y no saben de qué tipo de persona estamos hablando, de un científico que tiene más de 40 años trabajando en vacunas”.





Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

